В Перми прошли выборы в парламент Киргизии

Пермский край стал одним из 27 регионов России, где был открыт участок для голосования Фото: Пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края

Граждане Киргизии смогли принять участие в выборах в парламент республики — Жогорку Кенеш — прямо в Перми. В ДНТ «Губерния был открыт избирательный участок, сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. В качестве международных наблюдателей в составе миссии СНГ на нем присутствовали секретарь краевого избиркома Татьяна Любарская и член комиссии Анна Юшкова.

«Мы оказали содействие в подготовке и обеспечении необходимым оборудованием избирательного участка, сформированного Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на территории Пермского края. Такая поддержка является значимым аспектом международного сотрудничества в области избирательных систем», — отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.