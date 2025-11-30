В Перми прошли выборы в парламент Киргизии
Пермский край стал одним из 27 регионов России, где был открыт участок для голосования
Фото: Пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края
Граждане Киргизии смогли принять участие в выборах в парламент республики — Жогорку Кенеш — прямо в Перми. В ДНТ «Губерния был открыт избирательный участок, сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. В качестве международных наблюдателей в составе миссии СНГ на нем присутствовали секретарь краевого избиркома Татьяна Любарская и член комиссии Анна Юшкова.
«Мы оказали содействие в подготовке и обеспечении необходимым оборудованием избирательного участка, сформированного Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на территории Пермского края. Такая поддержка является значимым аспектом международного сотрудничества в области избирательных систем», — отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.
Впервые в 27 регионах России были образованы 40 избирательных участков. Для голосования гражданам Киргизии необходимо было предъявить паспорт гражданина республики, после чего участковая комиссия выдавала соответствующий бюллетень для голосования. «Уровень организации голосования за границей на прошедших выборах, продемонстрированная Центральной избирательной комиссией Киргизии и дипломатически корпусом Республики, служит отличным примером обеспечения возможности участия в выборах для граждан, находящихся за рубежом в день голосования», — заключила Татьяна Любарская.
