Свыше 100 наркограффити отмыли со стен домов в Перми

Во время акции «Чистые стены» в Перми убрали со зданий свыше сотни рисунков, помогающих распространять наркотики. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«В городе устранили во время проведения акции 104 наркограффити», — сообщается на сайте мэрии. Уточняется, что информация о рисунках была направлена в полицию.