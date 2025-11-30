Свыше 100 наркограффити отмыли со стен домов в Перми
30 ноября 2025 в 16:48
В Перми нашли незаконные граффити
Во время акции «Чистые стены» в Перми убрали со зданий свыше сотни рисунков, помогающих распространять наркотики. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«В городе устранили во время проведения акции 104 наркограффити», — сообщается на сайте мэрии. Уточняется, что информация о рисунках была направлена в полицию.
Ранее в Перми проводились прямые линии по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В них участвовали представители прокуратуры.
