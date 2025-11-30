Посвятила жизнь «Уралочке»: биография ушедшей из жизни волейболистки свердловской команды Галины Карполь

С момента основания «Уралочки» Карполь была неотъемлемой частью команды Фото: Илья Московец © URA.RU

На 85-м году жизни скончалась Галина Карполь — бывшая волейболистка свердловской команды «Уралочка» и супруга заслуженного тренера СССР, вице-президента екатеринбургского клуба «Уралочка-НТМК» Николая Карполя. Подробности о жизни и карьере спортсменки — в материале URA.RU.

Юность Карполь

Галина Карполь (в девичестве Дуванова) появилась на свет в 1941 году в Свердловске. Ее юность совпала с периодом послевоенного времени, когда в Советском Союзе активно развивался волейбол — командный вид спорта, который пользовался большой популярностью среди молодежи.

К моменту основания в 1966 году волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Галина достигла уровня, позволяющего выступать профессионально. Она вошла в число первых спортсменок команды, созданной при заводе транспортного машиностроения, и внесла значительный вклад в становление успеха клуба в российском женском волейболе.

Карьера и «Уралочка»

Уроженка Свердловска на протяжении всей своей спортивной карьеры была связана с волейбольной командой «Уралочка». Сначала она выступала за клуб как игрок, а затем перешла на тренерскую работу — тренировала спортсменок резервной команды, готовя их для основного состава.

Галина Михайловна стала частью «Уралочки» с момента основания клуба и оставалась в нем на протяжении 24 лет: 12 лет (1966–1967, 1969–1976) она выступала в качестве спортсменки, а с 1976 по 1989 год работала тренером дубля команды. Клуб занимал центральное место в ее жизни.

Личная жизнь Карполь

Свою жизнь Галина Михайловна посвятила Николаю Карполю Фото: Анна Майорова © URA.RU

Галина Михайловна всю свою жизнь была рядом с Николаем Карполем — она стала для него надежной спутницей и близким другом. Она отличалась душевностью и добротой, была преданным человеком и всегда готова была прийти на помощь, оперативно откликаясь на любые трудности.

Причина смерти

О кончине Галины Карполь рассказали в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Сообщение об этом появилось 30 ноября 2025 года.