Как снизились цены на бензин за ноябрь в Свердловской области
По сравнению с октябрем цены на бензин существенно упали
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Свердловской области за ноябрь упали цены на бензин. Какими они были и какими стали, с чем связаны рост и падение цен, почему опасно покупать дешевое топливо, — об этом URA.RU рассказали в известной сети автозаправок Екатеринбурга.
Какими были и стали цены на бензин
«В начале ноября АИ-92 стоил у нас 67,95 рублей, в конце — 60,95 р. АИ-95 в начале месяца стоил 69,95 р., в конце — 64,95 р. Цена на дизель осталась без изменений — 76,90 рублей», — привели данные на АЗС.
От чего зависит цена на бензин
Цены на бензин зависят от цен на бирже в Санкт-Петербурге
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Сотрудники объяснили, что автозаправка, как и все другие АЗС страны, оперативно реагируют на биржевые цены, чтобы оставаться конкурентноспособными. Заправочные станции зависят от цен Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, которая реализует нефтепродукты для всех регионов России.
«В мелком опте цена всегда зависит от стоимости нефтепродуктов на бирже. Биржа откатилась — у нас снизилась цена, и наоборот. Нефтепродукты являются товаром первой необходимости, социально значимыми, поэтому все АЗС так или иначе реагируют на любое, даже малейшее колыхание биржевых цен», — объяснили на заправке.
Почему в октябре был дефицит бензина
Сейчас бензин стал доступнее
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В октябре дефицит бензина наблюдался не только в Свердловской области, но и по всей России. Это было связано с определенными сложностями в работе нефтеперерабатывающих заводов.
«Не было произведено достаточного количества нефтепродуктов для внутреннего рынка нефтепродуктов, поэтому возник определенный дефицит. Сейчас все стабилизировалось, цены снижаются», — объяснили на АЗС.
Чем опасен дешевый бензин
Дешевый бензин должен насторожить, считают специалисты
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Сотрудники посоветовали свердловчанам ориентироваться на средние цены, существующие на АЗС, и остерегаться заправлять свои авто дешевым бензином.
«Потому что у нас не так много крупных поставщиков нефтепродуктов, их буквально единицы. И так или иначе все цены одинаковые. Поэтому, если цена на какой-то заправке сильно ниже, чем, к примеру, у Газпрома или Роснефти, тогда стоит вообще задуматься о качестве реализованных нефтепродуктов. Если на всех АЗС цены, условно, по 58-60 рублей, а кто-то предлагает за 51 рубль, то стоит задуматься, где он взял бензин за 51 рубль», — обратили внимание специалисты.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!