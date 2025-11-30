В ХМАО ушел из жизни экс-глава сельского поселения и депутат районной думы. Фото
Политика не стало 30 ноября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Октябрьском районе ХМАО 30 ноября не стало Михаила Климова. Трижды он избирался главой сельского поселения Карымкары, а также занимал пост депутата районной думы. Трагическую новость в соцсети сообщил глава района Сергей Заплатин.
Михаил Климов скончался после продолжительной болезни
«Сегодня мы всей душой скорбим о невосполнимой утрате: после долгой борьбы с болезнью ушел из жизни Михаил Александрович Климов. Трижды избираемый главой сельского поселения Карымкары, Михаил Александрович провел четверть века на посту руководителя. Был депутатом Думы Октябрьского района пятого созыва», — сообщил Заплатин в telegram-канале.
Свою деятельность Михаил Александрович начал в 1993 году, возглавив администрацию Карымкарского сельсовета. Под его руководством были реализованы десятки социальных проектов, направленных на поддержку пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, молодежи. Заплатин подчеркнул, что Климов смог добиться значительных успехов в укреплении инфраструктуры поселения, района, а также повышении качества жизни жителей.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!