Политика не стало 30 ноября

В Октябрьском районе ХМАО 30 ноября не стало Михаила Климова. Трижды он избирался главой сельского поселения Карымкары, а также занимал пост депутата районной думы. Трагическую новость в соцсети сообщил глава района Сергей Заплатин.

Михаил Климов скончался после продолжительной болезни





«Сегодня мы всей душой скорбим о невосполнимой утрате: после долгой борьбы с болезнью ушел из жизни Михаил Александрович Климов. Трижды избираемый главой сельского поселения Карымкары, Михаил Александрович провел четверть века на посту руководителя. Был депутатом Думы Октябрьского района пятого созыва», — сообщил Заплатин в telegram-канале.