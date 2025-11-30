Пострадавших от пожара нет Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Большое Сорокино (Тюменская область) вечером 30 ноября вспыхнул частный жилой дом по улице Мелиораторов. Как сообщили в МЧС региона, к моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем.

Дом был полностью охвачен огнем Фото: telegram-канал МЧС Тюменской области





«30 ноября 2025 года в седьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Сорокинский муниципальный округ, село Большое Сорокино, улица Мелиораторов. К моменту прибытия подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области происходило открытое горение», — сообщается в telegram-канале ведомства.