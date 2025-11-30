В тюменском селе огнем уничтожен частный дом. Фото
Пострадавших от пожара нет
Фото: Илья Московец © URA.RU
В селе Большое Сорокино (Тюменская область) вечером 30 ноября вспыхнул частный жилой дом по улице Мелиораторов. Как сообщили в МЧС региона, к моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем.
Дом был полностью охвачен огнем
«30 ноября 2025 года в седьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Сорокинский муниципальный округ, село Большое Сорокино, улица Мелиораторов. К моменту прибытия подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области происходило открытое горение», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Пострадавших в результате пожара нет. Специалисты оперативно справились с огнем. Причины произошедшего устанавливаются.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!