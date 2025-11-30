Восстановить подачу тепла компания УСТЭК обещает к вечеру 1 декабря Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В Тюмени вечером 30 ноября произошел прорыв теплотрассы возле ТЦ «Гудвин». Читатель URA.RU сообщил, что в местном спортклубе сообщили об аварийном отключении отопления и горячей воды.

«Внимание! Аварийное отключение ГВС и отопления ввиду аварии теплосетей на улице Максима Горького», — получил сообщение читатель URA.RU от администрации спортклуба.

В местных telegram-каналах опубликованы кадры с места аварии. Клубы пара вырываются из прорыва в асфальте возле ТЦ «Гудвин» в центре города.

Согласно данным сайта обслуживающей компании УСТЭК, без воды и отопления остались жители домов на Максима Горького, Холодильной, Фабричной, Механической, Малыгина. Причиной отключения стал прорыв тепломагистрали. Ориентировочное время восстановительных работ — до 18:30 1 декабря.