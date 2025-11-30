Молодые учителя покидают Курганскую область ради работы в соседних регионах
В Курганской области сократилась доля молодых педагогов из-за переездов
В Курганской области обостряется проблема кадрового дефицита в школах из-за того, что начинающие специалисты активно переезжают в другие субъекты страны. Статистика фиксирует сокращение доли педагогов в возрасте до 35 лет, что приводит к неизбежному старению коллективов учебных заведений. Об этом стало известно из отчета Департамента образования и науки Курганской области.
«Главной и наиболее сложной проблемой в регионе является кадровое обеспечение, особенно в сфере общего образования. Наблюдается снижение доли молодых учителей. Выпускники педагогических вузов, получив высшее образование и первую квалификационную категорию, часто переезжают в соседние регионы на постоянное место работы и жительство», — сообщается в тексте отчета, который загружен на сайт ведомства.
В документе отмечается, что исходя из региональных мониторингов и социологических опросов, наблюдается тенденция, когда выпускник вуза с высшим педагогическим образованием отрабатывает на территории региона 2-3 года, получает 1 категорию и уезжает в соседние северные регионы на постоянное место работы и жительство в возрасте 24-26 лет.
Освободившиеся места в школах вынуждены занимать возрастные сотрудники. Также в документе приводятся данные о нагрузке: в городских школах на одного учителя приходится 26 учеников, тогда как в сельской местности — всего 10. Несмотря на некоторый рост показателей, в учреждениях сохраняется нехватка узких специалистов: социальные педагоги работают лишь в 47,2% школ, психологи — в 45%, а логопеды есть только в трети учебных заведений. Уровень зарплаты учителей при этом составляет 98,7% от средней по региону.
