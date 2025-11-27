«Не жалуйся и надейся только на себя»: какие ценные советы получали курганские политики от матерей

Курганские политики поделились наставлениями своих мам Фото: Илья Московец © URA.RU

Вырастить целеустремленных, успешных и талантливых детей — непростая задача, с которой справляются мамы. В преддверии Дня матери URA.RU поинтересовалось у курганских политиков, какие самые ценные советы и наставления они получили от мам, и как применяют их в жизни.

Помнить о своих корнях и дорожить дружбой

Евгений Кафеев: «Мама и папа (на фото) всегда на протяжении всей жизни, какие не были обстоятельства, были вместе и я с этим примером всегда иду по жизни». Фото 1964г. Фото: предоставил Евгений Кафеев

Курганский депутат облдумы Евгений Кафеев от мамы перенял трудолюбие, и часто вспоминает ее наставления. «Моя мама, Галина Степановна, учила доброте, гостеприимству и трудолюбию. Как бы не было тяжело, она всегда говорила: „Глаза бояться, а руки делают“. Эту поговорку я часто про себя говорю, когда иногда опускаются руки от масштабов работы. Мама всегда учила помнить о своих корнях и дорожить друзьями», — поделился Кофеев. Евгений Кафеев — председатель правления ООО «Кетовский коммерческий банк», в облдуме много лет возглавляет комитет по экономической политике.

Депутат Курганской областной думы Владимир Семенов отмечает, что мама учила его активно действовать, принимать решения, ответственно решать задачи. «Моя мама Семенова Любовь Прокопьевна, 08.08.1945, уроженка Макушинского района Курганской области, говорила мне: „Сын, все что бы ты ни сделал — правильно. Будешь ли ты сожалеть или радоваться этому решению, покажет время“, — рассказал депутат. Владимир Семенов — кандидат медицинских наук, имеет 25-летний стаж руководства медицинскими организациями в Тюменской и Курганской областях, в настоящее время возглавляет Курганский госпиталь для ветеранов войн.

Уметь все и надеяться только на себя

Депутат Иван Камшилов с мамой Анфизой Петровной на ее столетнем юбилее Фото: предоставил Иван Камшилов

Депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова мама — участница Великой Отечественной войны Анфиза Петровна — научила многим бытовым навыкам, что помогло ему в самостоятельной жизни во время обучения. «Мама научила меня всему, что умела сама, и это очень помогло в жизни. Я пять лет жил в общежитии, когда учился в институте, потом три года жил в Москве — учился в аспирантуре. Научила мыть полы, готовить, штопать носки и даже вязать. Когда жили в общежитии на Томина в Кургане, я учил будущего губернатора Богомолова мыть полы в коридоре!», — вспоминает Камшилов. Также Анфиза Камшилова прививала сыновьям традиционные ценности и уважение к старшим, советовала надеться только на себя и не жаловаться.

Депутат Курганской городской думы Оксана Пашкова переняла мамино отношение к людям. «Ценных советов за все эти годы было много. Моя мамочка и сейчас всегда со мной рядом, и до сих пор несмотря на то, что я сама мама троих детей, я стараюсь прислушиваться к ее советам. Наверное, главный совет, который я помню, и живу с ним всю жизнь это — относиться к другим людям так, как ты хочешь, чтоб относились к тебе», — поделилась депутат. Оксана Пашкова является заместителем руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по медицинской части. Курганцы отмечают ее огромное стремление помочь бойцам СВО и их семьям, неравнодушие и ответственность.

Решать вопросы мирно и никогда не жаловаться

Наталья Семина следует советам мамы в работе и разрешении споров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы Наталья Семина вспомнила сразу несколько маминых наставлений. «Мама очень любила людей и относилась ко всем с добром. У нее было одно желание, чтобы я все решала миром, не скандалила, ладила. „По-доброму можно договориться“, — повторяла она, и это для меня стало главным в жизни. Также она говорила: „Вышла замуж, сама выбрала себе мужа, никогда не жалуйся! Решай вопросы в семье по-доброму“. У меня была золотая свадьба — 50-летие супружеской жизни, и я ни разу маме не пожаловалась», — отмечает Семина. Также Анастасия Петровна всегда поддерживала старшую дочь Наташу, когда у той что-то не получалось на работе. «Она советовала начинать с малого, может и не по специальности, но обязательно работать. Вот я и работаю до 70 лет, и работа для меня стала миссией», — говорит Семина.