Курган и Шадринск накроет тепло
30 ноября 2025 в 10:04
Резко потеплеет в Кургане и Шадринске
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Кургане и Шадринске в первый день зимы ожидается до +4 градусов тепла. Об этом говорится в прогнозе погоды.
«Утром в городах прогнозируется +2 градуса, днем будет +4 градуса, а к вечеру снова +2 градуса. Облачно, осадки маловероятны, ветер до 7 метров в секунду», — сообщается на сайте Gismeteo.
Ранее сообщалось, что в Кургане и Шадринске в ближайшие десять дней ожидается переменчивая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. К концу недели — 8 декабря похолодает.
