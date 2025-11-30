Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Курган и Шадринск накроет тепло

30 ноября 2025 в 10:04
Резко потеплеет в Кургане и Шадринске

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Кургане и Шадринске в первый день зимы ожидается до +4 градусов тепла. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«Утром в городах прогнозируется +2 градуса, днем будет +4 градуса, а к вечеру снова +2 градуса. Облачно, осадки маловероятны, ветер до 7 метров в секунду», — сообщается на сайте Gismeteo.

Ранее сообщалось, что в Кургане и Шадринске в ближайшие десять дней ожидается переменчивая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. К концу недели — 8 декабря похолодает.

