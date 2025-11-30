Курган и Шадринск накроет тепло

Резко потеплеет в Кургане и Шадринске Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Кургане и Шадринске в первый день зимы ожидается до +4 градусов тепла. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«Утром в городах прогнозируется +2 градуса, днем будет +4 градуса, а к вечеру снова +2 градуса. Облачно, осадки маловероятны, ветер до 7 метров в секунду», — сообщается на сайте Gismeteo.