Происшествия

Челябинец погиб, сорвавшись с транспортного моста

Человек упал с развязки в Челябинске
01 декабря 2025 в 00:53
На место трагедии прибыли правоохранительные органы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске под мостовой развязкой в районе улицы Братьев Кашириных автомобилисты нашли тело человека. Выяснилось, что он упал с третьего уровня сооружения. Инцидент попал на кадры камеры наружного наблюдения. 

«С третьего уровня моста транспортной развязки в районе улицы Братьев Кашириных сорвался человек. От полученных травм он скончался на месте», — пишет АЧН.

Согласно предварительной информации, смерть человека не связана с криминалом, сообщило агентство. Работа следователей и сотрудников полиции на месте происшествия завершена, тело умершего увезли в морг. Проводится расследование с целью установления всех деталей случившегося.

