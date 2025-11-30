Челябинец погиб, сорвавшись с транспортного моста
На место трагедии прибыли правоохранительные органы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске под мостовой развязкой в районе улицы Братьев Кашириных автомобилисты нашли тело человека. Выяснилось, что он упал с третьего уровня сооружения. Инцидент попал на кадры камеры наружного наблюдения.
«С третьего уровня моста транспортной развязки в районе улицы Братьев Кашириных сорвался человек. От полученных травм он скончался на месте», — пишет АЧН.
Согласно предварительной информации, смерть человека не связана с криминалом, сообщило агентство. Работа следователей и сотрудников полиции на месте происшествия завершена, тело умершего увезли в морг. Проводится расследование с целью установления всех деталей случившегося.
