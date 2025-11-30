Челябинец погиб, сорвавшись с транспортного моста

На место трагедии прибыли правоохранительные органы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске под мостовой развязкой в районе улицы Братьев Кашириных автомобилисты нашли тело человека. Выяснилось, что он упал с третьего уровня сооружения. Инцидент попал на кадры камеры наружного наблюдения.

«С третьего уровня моста транспортной развязки в районе улицы Братьев Кашириных сорвался человек. От полученных травм он скончался на месте», — пишет АЧН.