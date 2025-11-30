Логотип РИА URA.RU
Пермяк стал чемпионом мира по бодибилдингу в Саудовской Аравии

01 декабря 2025 в 00:58
Пермяк победил в категории среди мастеров старше 50 лет

Фото: Илья Московец © URA.RU

Сергей Брызгалов из Перми завоевал золото на чемпионате мира по бодибилдингу IFBB — 2025 в категории «Бодибилдинг мастера старше 50 лет». Информацию о победе спортсмена опубликовала Пермская федерация бодибилдинга.

«Поздравляем спортсмена нашей федерации Сергея Брызгалова с победой на чемпионате мира по бодибилдингу среди мастеров старше 50 лет», — поздравили спортсмена. Сообщение опубликовано на странице федерации в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли в Саудовской Аравии. Всего на чемпионат уехали 40 российских спортсменов.

