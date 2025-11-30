Боец из ЯНАО прислал весточку с фронта в День матери. Видео
01 декабря 2025 в 01:06
Видео с поздравлением бойца опубликовали власти района
Военнослужащий из Ямальского района Танга Салиндер с передовой поздравил всех мам с их днем. Видео от бойца местные власти опубликовали в соцсети.
«Наш боец Тагна Салиндер поделился особым видео-поздравлением для всех мам Ямала! Пусть ваши сердца согреются от этих теплых слов», — поделилась мэрия района в telegram-канале.
