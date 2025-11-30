Логотип РИА URA.RU
«Огород с дырам»: тренер ФК «Челябинск» жестко раскритиковал выделенное футбольное поле

Челябинским футболистам в Воронеже предоставили для тренировок поле с ямами
01 декабря 2025 в 02:11
Тренер «Челябинска» оказался не доволен условиями тренировок перед матчем с «Факелом»

Тренер «Челябинска» оказался не доволен условиями тренировок перед матчем с «Факелом»

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Воронежский «Факел» предоставил футбольному клубу «Челябинск» некачественный стадион для тренировок перед матчем. С критикой в адрес хозяев поля выступил старший тренер челябинцев Дмитрий Мичков.

«„Факел“ — это очень хорошая команда, и в нынешней Первой лиге, на мой взгляд, лучшая, и зачем заниматься тем, чем занимался „Факел“ в предыгровой день — а, как я понимаю, „Факел“ делает это системно — мне непонятно. Почему нельзя давать командам соперника тренироваться на искусственном поле в предыгровой день, а предоставлять поле у школ, где просто огород с дырами и непонятным освещением? У нас это засняли, выкладывали в сеть — это не просто не солидно, это колхоз в плане организации!» — приводит ТАСС слова тренера.

Мичков подчеркнул, что такое отношение к гостям неприемлемо и требует изменений. Он также отметил, что «Челябинск» создал необходимые условия для воронежской команды во время ее визита и бесплатно выделил автобус для переезда из Екатеринбурга, но не получил такого же отношения в Воронеже.

Пресс-служба «Факела» пояснила, что речь идет о стадионе «Чайка», который во время чемпионата мира 2018 года использовался сборной Марокко в качестве тренировочной площадки. Кроме того, на этом стадионе с искусственным покрытием регулярно тренируется и сам «Факел». 

Матч 21-го тура Лиги Пари (Первой лиги) между «Факелом» и «Челябинском» завершился 30 ноября в Воронеже. Счет — 2:0 в пользу хозяев поля.

