Челябинцам рассказали, сколько придется копить на первоначальный взнос по ипотеке

Первый взнос по ипотеке в Челябинске равен почти полутора миллионам рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область заняла 14-е место в рейтинге российских регионов по времени, необходимому для накопления на первый взнос по ипотеке. По данным РИА Новости, чтобы собрать нужную сумму, жителям региона потребуется 2,81 года.

«Для накопления необходимой суммы жителям региона понадобится 2,81 года. Первоначальный взнос при этом составит 1,44 миллиона рублей», — следует из данных рейтинга.

Первое место занял Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Здесь, чтобы собрать 1,66 миллиона рублей на первый взнос, потребуется 1,68 года. Далее идет Ямало-Ненецкий автономный округ: 2,39 миллиона рублей здесь будут копить 1,82 года. Третья строчка у Чукотского автономного округа, где на 2,57 миллиона рублей заемщики будут откладывать 2,07 года.

Продолжение после рекламы