Оттепелью встретит Ямал первый день зимы

Местами на Ямале потеплеет до +2 градусов

На территории ЯНАО днем 1 декабря ожидается потепление. Как сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, столбики термометров поднимутся до 0 градусов, а уже 2 декабря — до +2.

«В ЯНАО днем 1 декабря ожидается потепление до 0, -5 градусов. Во вторник 2 декабря прогнозируется -3, -8, местами +2 градуса», — сообщается на сайте управления. Температура воздуха в ночь на 2 декабря опустится до -5, -10 градусов.

Потепление на Ямале будет сопровождаться усилением ветра. 1 и 2 декабря прогнозируется метель, гололед, а в отдельных районах порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Также ожидаются небольшие осадки в виде дождя.

По данным Gismeteo в крупных городах ЯНАО с 1 и 2 декабря будет следующая погода: