Оттепелью встретит Ямал первый день зимы
Местами на Ямале потеплеет до +2 градусов
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На территории ЯНАО днем 1 декабря ожидается потепление. Как сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, столбики термометров поднимутся до 0 градусов, а уже 2 декабря — до +2.
«В ЯНАО днем 1 декабря ожидается потепление до 0, -5 градусов. Во вторник 2 декабря прогнозируется -3, -8, местами +2 градуса», — сообщается на сайте управления. Температура воздуха в ночь на 2 декабря опустится до -5, -10 градусов.
Потепление на Ямале будет сопровождаться усилением ветра. 1 и 2 декабря прогнозируется метель, гололед, а в отдельных районах порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Также ожидаются небольшие осадки в виде дождя.
По данным Gismeteo в крупных городах ЯНАО с 1 и 2 декабря будет следующая погода:
- Салехард: днем 0, +1°C, ночью -5, -7°C. Облачно, небольшой снег, ветер 6-13 м/с;
- Новый Уренгой: днем 0, -2°C, ночью -8, -9°C. Облачно, небольшой мокрый снег, ветер 8-12 м/с;
- Ноябрьск: днем 0, -2°C, ночью -4, -5°C. Облачно, небольшой мокрый снег, ветер 6-12 м/с;
- Надым: днем -0°C, ночью -4, -6°C. Облачно, небольшой мокрый снег, ветер до 6-12 м/с.
