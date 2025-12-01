Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Оттепелью встретит Ямал первый день зимы

01 декабря 2025 в 05:30
Местами на Ямале потеплеет до +2 градусов

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На территории ЯНАО днем 1 декабря ожидается потепление. Как сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, столбики термометров поднимутся до 0 градусов, а уже 2 декабря — до +2.

«В ЯНАО днем 1 декабря ожидается потепление до 0, -5 градусов. Во вторник 2 декабря прогнозируется -3, -8, местами +2 градуса», — сообщается на сайте управления. Температура воздуха в ночь на 2 декабря опустится до -5, -10 градусов.

Потепление на Ямале будет сопровождаться усилением ветра. 1 и 2 декабря прогнозируется метель, гололед, а в отдельных районах порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Также ожидаются небольшие осадки в виде дождя.

По данным Gismeteo в крупных городах ЯНАО с 1 и 2 декабря будет следующая погода:

  • Салехард: днем 0, +1°C, ночью -5, -7°C. Облачно, небольшой снег, ветер 6-13 м/с;
  • Новый Уренгой: днем 0, -2°C, ночью -8, -9°C. Облачно, небольшой мокрый снег, ветер 8-12 м/с;
  • Ноябрьск: днем 0, -2°C, ночью -4, -5°C. Облачно, небольшой мокрый снег, ветер 6-12 м/с;
  • Надым: днем -0°C, ночью -4, -6°C. Облачно, небольшой мокрый снег, ветер до 6-12 м/с.

