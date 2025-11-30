Сколько семья на Ямале будет копить на первый взнос по ипотеке

В среднем на Ямале на первый взнос по ипотеке необходима сумма в 2,39 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО семья с одним ребенком сможет накопить на первоначальный взнос по ипотеке в размере 2,39 миллиона рублей за 1 год и 10 месяцев. Такие данные приводят аналитики РИА Новости в своем исследовании.

«Меньше двух лет нужно жителям Ямало-Ненецкого автономного округа для того, чтобы накопить на первый взнос за ипотечный кредит — срок накопления составляет один год и десять месяцев. Сумма — 2,39 миллиона рублей», — сообщают эксперты на сайте.