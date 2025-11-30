Сколько семья на Ямале будет копить на первый взнос по ипотеке
В среднем на Ямале на первый взнос по ипотеке необходима сумма в 2,39 миллиона рублей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В ЯНАО семья с одним ребенком сможет накопить на первоначальный взнос по ипотеке в размере 2,39 миллиона рублей за 1 год и 10 месяцев. Такие данные приводят аналитики РИА Новости в своем исследовании.
«Меньше двух лет нужно жителям Ямало-Ненецкого автономного округа для того, чтобы накопить на первый взнос за ипотечный кредит — срок накопления составляет один год и десять месяцев. Сумма — 2,39 миллиона рублей», — сообщают эксперты на сайте.
Данные предоставлены в рейтинге регионов, где Ямал расположился на втором месте, уступив лишь Югре. В расчет бралось, что семья из двух работающих супругов и одного ребенка отправляет половину своих доходов на первоначальный взнос по ипотечному кредиту на квартиру в 60 квадратных метров.
