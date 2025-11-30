Питомец мэра протестировал новую площадку для выгула собак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Перми Эдуард Соснин отметил Всемирный день домашних животных, который празднуют 30 ноября, и опубликовал в своем telegram-канале фото своего питомца — пса по кличке Шекспир. Соснин также рассказал о новой площадке для выгула собак на улице Юрша.

«Вместе с семьей решили погулять с нашим питомцем Шекспиром. Протестировали новую площадку для выгула собак на улице Юрша. Сегодня также отмечается Всемирный день домашних животных. Для многих из нас они настоящие члены семьи и верные друзья. Давайте ответственно относиться к содержанию домашних любимцев и беречь их!» — написал Эдуард Соснин.

Мэр подчеркнул, насколько важно проводить время со своими питомцами. Он отметил, что созданная площадка для выгула собак позволяет животным общаться и заниматься физической активностью, а владельцам — не беспокоиться о безопасности своих четвероногих друзей.

