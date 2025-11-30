Коллеги огнеборца приняли участие в празднике Фото: Илья Московец © URA.RU

В Урае (ХМАО) командир отделения Денис Троцкий решил узнать пол будущего ребенка при помощи коллег. Он передал конверт с результатом УЗИ коллеге и устроил гендер-пати прямо на работе.

«Командир отделения 23-й пожарно-спасательной части Денис Троицкий решил узнать пол будущего ребенка необычным способом. Он отдал конверт с результатами УЗИ своему коллеге Тарасу Нивчику и попросил его держать в тайне от всех пол их будущего малыша, а потом устроить праздник прямо на работе.», — сообщается в telegram-канале городского пожарно-спасательного подразделения.

Специальный фейерверк был помещен в огнетушитель пожарной машины. В условленное время в воздух был выпущен дым розового цвета. Это означала, что в семье спасателя скоро родится девочка. Как оказалось это и было их мечтой, так как супруги уже воспитывают троих сыновей.