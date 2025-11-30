Стало известно, сколько нужно копить пермякам на первый взнос по ипотеке

Пермякам нужно меньше трех лет, чтобы накопить на первый взнос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский край занял 17-е место среди российских регионов по сроку накопления на первый взнос по ипотеке. Чтобы собрать нужную сумму, жителям Прикамья потребуется 2,85 года.

«Срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке в Пермском крае составил 2,85 года. Сумма первого взноса при этом составила 1,53 млн рублей», — сообщает РИА Новости.