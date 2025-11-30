Логотип РИА URA.RU
Экономика

Недвижимость

Стало известно, сколько нужно копить пермякам на первый взнос по ипотеке

Пермякам нужно менее трех лет, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке
01 декабря 2025 в 04:20
Пермякам нужно меньше трех лет, чтобы накопить на первый взнос

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский край занял 17-е место среди российских регионов по сроку накопления на первый взнос по ипотеке. Чтобы собрать нужную сумму, жителям Прикамья потребуется 2,85 года.

«Срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке в Пермском крае составил 2,85 года. Сумма первого взноса при этом составила 1,53 млн рублей», — сообщает РИА Новости.

Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ. На сбор 1,66 млн рублей уйдет 1,68 года. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, где для накопления 2,39 миллиона рублей потребуется 1,82 года. Третью строчку занял Чукотский автономный округ: жителям необходимо будет копить 2,07 года, чтобы собрать 2,57 миллиона рублей.

