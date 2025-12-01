В ХМАО резко потеплеет до 0 градусов

На территории округа будет идти снег в первые числа декабря Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

На территории ХМАО неделя начнется с резкого потепление — днем столбики термометров будут подниматься до нуля градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.

«В ХМАО днем 1 декабря ожидается потепление до 0, -5 градусов, местами до -10. Во вторник и среду 2 и 3 декабря ожидается аналогичная погода», — сообщается на сайте управления. При этом ночные температуры будут резко опускаться до -5, -10 градусов, а местами и до -20.

Потепление в Югре будет сопровождаться усилением ветра. 1 и в ночь на 2 декабря прогнозируется гололед, сильный ветер, а в отдельных районах порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Также ожидается небольшой снег. К среде непогода стихнет — продолжатся снегопады, но ветер будет дуть со скоростью 7-112 м/с.

Продолжение после рекламы

По данным Gismeteo в крупных городах ХМАО с 1 по 3 декабря будет следующая погода: