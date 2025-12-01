В ХМАО резко потеплеет до 0 градусов
На территории округа будет идти снег в первые числа декабря
На территории ХМАО неделя начнется с резкого потепление — днем столбики термометров будут подниматься до нуля градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.
«В ХМАО днем 1 декабря ожидается потепление до 0, -5 градусов, местами до -10. Во вторник и среду 2 и 3 декабря ожидается аналогичная погода», — сообщается на сайте управления. При этом ночные температуры будут резко опускаться до -5, -10 градусов, а местами и до -20.
Потепление в Югре будет сопровождаться усилением ветра. 1 и в ночь на 2 декабря прогнозируется гололед, сильный ветер, а в отдельных районах порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Также ожидается небольшой снег. К среде непогода стихнет — продолжатся снегопады, но ветер будет дуть со скоростью 7-112 м/с.
По данным Gismeteo в крупных городах ХМАО с 1 по 3 декабря будет следующая погода:
- Ханты-Мансийск: днем +1, -4°C, ночью -4, -7°C. Облачно, без осадков, ветер 4-9 м/с;
- Сургут: днем +1, -2°C, ночью -2, -5°C. Пасмурно, снежные зерна, ветер 6-12 м/с;
- Нижневартовск: днем +1, -2°C, ночью -4, -5°C. Пасмурно, мокрый снег 3 декабря, ветер 5-11 м/с;
- Нефтеюганск: днем +1, -3°C, ночью -2, -6°C. Пасмурно, мокрый снег, ветер до 3-9 м/с.
