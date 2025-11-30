Логотип РИА URA.RU
ХМАО стал лидером регионов страны по накоплению на первый взнос по ипотеке

ХМАО накопить на первый взнос по ипотеке можно менее чем за два года
01 декабря 2025 в 02:55
В ХМАО в среднем накопить на первый взнос по ипотеке семье с ребенком можно за 1 год и 8 месяцев

Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В ХМАО семья с одним ребенком сможет накопить 1,66 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке за год и 8 месяцев. По данным аналитиков РИА Новости, именно столько в Югре потребуется, чтобы взять в кредит жилье и округ по этому показателю занял первое место в России.

«Лидером рейтинга по возможности накопить крупную сумму, как и в прошлом году, является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а накопить необходимую сумму здесь можно за год и восемь месяцев. Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих взрослых с медианной зарплатой по региону и одного ребенка, ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов», — сообщается в исследовании на сайте.

При этом для оформления жилья в кредит потребуется 1,66 миллиона рублей. В расчет также бралось, что на первоначальный взнос необходимо отложить 30% от стоимости квартиры в 60 квадратных метров. Аутсайдерами рейтинга стали Чечня, Дагестан и Крым. Здесь копить на первоначальный взнос необходимо порядка девяти лет.

