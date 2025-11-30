ХМАО стал лидером регионов страны по накоплению на первый взнос по ипотеке

В ХМАО в среднем накопить на первый взнос по ипотеке семье с ребенком можно за 1 год и 8 месяцев Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В ХМАО семья с одним ребенком сможет накопить 1,66 миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке за год и 8 месяцев. По данным аналитиков РИА Новости, именно столько в Югре потребуется, чтобы взять в кредит жилье и округ по этому показателю занял первое место в России.

«Лидером рейтинга по возможности накопить крупную сумму, как и в прошлом году, является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а накопить необходимую сумму здесь можно за год и восемь месяцев. Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих взрослых с медианной зарплатой по региону и одного ребенка, ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов», — сообщается в исследовании на сайте.