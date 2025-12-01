Путин назначил нового прокурора, в лицее вместо звонков играет песня Shaman: восемь событий недели ХМАО

В нижневартовском лицее звонок на перемену заменили на песню Shaman «Я русский» Фото: Илья Московец © URA.RU

Во вторник, 25 ноября, вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о назначении Дмитрия Попова прокурором Югры, ранее он занимал должность первого заместителя прокурора Приморского края. В нижневартовском лицее в рамках федерального проекта «Музыка вместо звонков» вместо традиционного звонка на перемену теперь звучит песня «Я русский» Shaman. Об этих и других событиях недели в ХМАО — в материале URA.RU.

Совфед утвердил финансирование мегапроектов ХМАО

Совфед одобрил господдержку мегапроектов ХМАО. Доработанный проект постановления принят на 601 заседании. В верхней палате парламента не раскрывают точную сумму, которую регион запросил у федералов, и предлагают дождаться официальной публикации постановления. Но речь идет о десятках миллиардов рублей. Регион получит их на строительство дорог, соединяющих Югру с Тюменью и Свердловской областью, реконструкцию аэропортов Ханты-Мансийска и Нижневартовска, культурные объекты, обновление школ и детских садов. Все эти проекты были презентованы командой губернатора Руслана Кухарука в Дни ХМАО, которые проходили в Совфеде в середине ноября.

Власти ХМАО установили рекордные выплаты для контрактников СВО

Самые большие выплаты в России за подписание контракта с Минобороны установили власти ХМАО — 4,1 млн рублей. К региональной поддержке добавляются 400 тысяч рублей федеральных и 150 тысяч муниципальных выплат. Гарантированный доход контрактника за год с учетом зарплаты в зоне СВО составит не менее 6,6 млн рублей. А с учетом возможности списания долгов и региональных льгот, общий объем материальной поддержки может достичь 18,5 миллиона рублей за первый год службы.

Владимир Путин назначил нового прокурора ХМАО

Дмитрий Попов официально получил пост прокурора Югры. Указ президента РФ Владимира Путина вступил в силу 25 ноября. Попов до этого был первым заместителем прокурора Приморского края. Его кандидатуру единогласно одобрили комитеты Совета Федерации России. Его предшественник, Евгений Ботвинкин, назначен прокурором Республики Тыва.

В лицее ХМАО вместо звонков на перемену звучит композиция Shaman

Песня «Я русский» вместо звонка на перемену звучит в нижневартовском лицее. Ее выбрали сами учащиеся. Нововведение запущено в рамках федерального проекта «Музыка вместо звонков». На прошлой неделе школьникам предложили три варианта: «Я русский» Shaman, «Матушка Россия» в исполнении Надежды Кадышевой и композицию «Россия — чемпионка» из фильма «Большие гонки». Большая часть учащихся выбрала песню Shaman.

Сургут ощутил эффект от ввода в эксплуатацию нового моста через Обь

За первый месяц по новому переходу через Обь проехали больше 100 тысяч машин. Это снизило транзитный поток на городских улицах, а пробки стали короче. В мэрии ожидают, что с появлением нового моста появятся новые инвестпроекты, от придорожного сервиса до логистических центров. Под площадки уже зарезервированы участки на 30 и 90 гектаров.

Дума ХМАО приняла бюджет регина

Дума ХМАО на пятидесятом заседании парламента приняла окружной бюджет на следующую трехлетку. Правительству удалось сократить дефицит на два миллиарда рублей. В итоге, доходы на 2026 год составят 419,5 млрд рублей, а расходы 476,7 млрд. Покрывать дефицит власти планируют за счет облигаций, кредитов банков и федерального бюджета, а также продажи акций. Наибольшая часть расходов ляжет на социальную сферу: 67% доходов, пойдут на здравоохранение, образование, соцполитику, культуру и спорт.

В Югре сотрудники нефтяных компаний продают детские новогодние подарки

Жители округа выставляют на продажу комплекты, которые получили для своих детей от работодателей: сладости, игрушки, игры и подарочные наборы. В объявлениях встречаются цены от 800 до четырех тысяч рублей за один набор. Судя по активности на площадках, предложение пользуется спросом. При этом, многие комментаторы считают, что такие подарки должны достаться тем, кому они действительно нужны, а не становиться товаром на сайтах бесплатных объявлений.

Проект реконструкции кинотеатра «Аврора» в Сургуте отправили на доработку