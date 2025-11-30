Аналитики раскрыли, сколько нужно копить свердловчанам на первый взнос по ипотеке

Требуется более трех лет, чтобы накопить на первый взнос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловская область заняла 21-е место среди регионов РФ по времени, необходимому для накопления на первоначальный взнос по ипотеке. Чтобы собрать нужную сумму, жителям региона потребуется более трех лет.

«Срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке в Свердловской области — 3,02 года. Сумма первого взноса при этом составила 1,73 млн рублей», — сообщает РИА Новости. В среднем по России срок накопления составил 3,45 года (2,23 млн рублей).