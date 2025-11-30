Франшизы региональных ретейлеров уходят в минус

У уральского ретейлера «Жизньмарт» снизилась выручка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала 2025 года популярность франшиз региональных торговых сетей снижается. Так, количество магазинов «Домашкино», «Жизньмарт» и «Малинка» уменьшилось на 9,6–14,9%. Снижение популярности региональных франшиз происходит на фоне экспансии федеральных сетей.

«С начала года сеть франчайзинговых магазинов под брендом „Домашкино“ сократилась на 13,2%. Работу прекратили 299 объектов. Сеть „Жизньмарт“ сократилась на 14,9%, до 304 (53 закрытия), „Малинка“ — на 9,6%, до 170 (18 закрытий). При этом наибольшее снижение выручки зафиксировано у уральского ретейлера „Жизньмарт“ — на 33,7%», — сообщает «Коммерсант».