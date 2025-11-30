В ГД разъяснили недовольство в связи с судебным процессом над Долиной

В парламенте прокомментировали скандал с квартирой Ларисы Долиной Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Негативная реакция россиян направлена не на саму певицу, а на судебный вердикт. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Это, конечно, не против Ларисы Долиной как актрисы или как человека. Это против решения суда, который граждане считают несправедливым. Есть решение по закону, а есть по справедливости. Суд решил по закону. А граждане считают, что это несправедливо. Поэтому они таким образом протестуют», — рассказала Драпеко изданию «Лента.ру».