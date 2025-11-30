Украина и США провели переговоры в Майами
Переговоры США и Украины назвали продуктивными
Фото: Официальный сайт президента Украины
В Майами завершились переговоры между украинской делегацией и представителями США. В ходе общения с представителями СМИ государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио охарактеризовал состоявшуюся встречу как продуктивную.
«Сегодня снова была очень продуктивная и полезная сессия», — сказал Рубио. Заявление он сделал после переговоров с украинской стороной.
Рубио добавил, что переговорный процесс требует дальнейшей интенсивной работы. Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров. Он отметил, что обсудили «все важные для стран вопросы».
Среди американских представителей были спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. Главной темой переговоров стал мирный план. Диалог охарактеризовали как жесткий, но конструктивный.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.