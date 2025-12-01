В Тюменскую область придет потепление и сильный ветер
Ночью температура воздуха упадет до -8 градусов
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
На территории Тюменской области днем 1 декабря ожидается потепление до +4 градусов, но вместе с этим ветер усилится до 14 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 1 декабря прогнозируется температура воздуха -1, +4 градуса. Ожидается западный ветер 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с», — сообщается на сайте управления.
Синоптики обещают небольшой дождь. Также тюменцев предупреждают о гололед на дорогах. В ночь на 2 декабря столбики термометров упадут до -8 градусов, а местами на регион опустится туман. По погодным условиям актировка в регионе для учащихся первой смены не объявлена.
