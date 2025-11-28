В районе Купянска и Красноармейска из-за продвижения солдат РФ для ВСУ складывается критическая обстановка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В настоящий момент фронтовая обстановка для Украины складывается довольно критически. В США отмечают планомерное продвижение ВС РФ в Запорожской области, Купянске и Красноармейске. Этому способствуют и масштабные потери ВСУ — только за неделю Киев потерял до 1710 своих солдат. Главное о спецоперации на Украине за 28 ноября — в материале URA.RU.

Серьезные потери за неделю

За неделю в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) украинские вооруженные силы потеряли более 1710 военнослужащих за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство в своем telegram-канале также подчеркнуло, что российские военные из группировки «Центр» только в Красноармейске зачистили от украинских сил 6585 зданий. Всего же за все время боев в Красноармейске и Дмитрове ВСУ потеряли 3215 солдат. Также зафиксированы потери среди военной техники — Украина потеряла два танка.

Продолжение после рекламы

Критическое положение ВСУ

Как обратили внимание журналисты американского телеканала CNN, на фронте для Украины в целом складывается критическая обстановка. Особенно ситуация обострилась в Запорожской области, Красноармейске и Купянске.

В качестве причины тяжелого положения ВСУ называют несколько факторов. В первую очередь — кадровый кризис в украинских военных рядах. Все это усугубляется активным продвижением российских сил.

Кроме того, существует неопределенность относительно объемов финансирования со стороны европейских стран — союзников Киева в 2026 году. Ранее Европейский союз высказывал уверенность в возможности устранения возникших проблем с финансированием. В Кремле до этого обращали внимание, что успехи ВС РФ в зоне СВО должны стать толчком для Киева к согласию пойти на урегулирование конфликта.

Отчаянные действия: Украина применила кассетные снаряды... против своих же

В районе населенного пункта Миньковка на территории ДНР ВСУ применили кассетные боеприпасы против собственных военнослужащих. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По словам эксперта, так называемый дружественный огонь был открыт, когда ВСУ пытались вернуть на позиции группу украинских военных, которые бежали в противоположном от линии боевого соприкосновения направлении. Марочко подчеркнул, что при проверке местности были зафиксированы разрывы от применения именно кассетных снарядов.

Он также добавил, что, по предварительным оценкам, численность отступавших могла достигать до взвода личного состава. Чтобы помочь украинским военным избежать карательных мер со стороны своих сослуживцев, российское спецподразделение распространило в районе инструкции по сдаче в плен. До этого начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов говорил в беседе с президентом России Владимиром Путиным, что все условия по сдаче в плен ВСУ в России созданы.

Удары по украинским объектам

За неделю российские войска также нанесли шесть ударов по объектам Украины, дополнили в Минобороны. Они были направлены против предприятий военной промышленности, производств боеприпасов и объектов инфраструктуры, которые использует ВСУ.