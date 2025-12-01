Назван самый выгодный новогодний салат на момент декабря

Традиционные салаты остаются главными блюдами новогоднего стола россиян Фото: Создано в Midjourney

Селедка под шубой стала самым доступным праздничным блюдом для россиян в конце текущего года. Одна порция этого угощения обойдется всего в 51 рубль, что заметно дешевле оливье и крабового салата. Об этом сообщают СМИ.

«При расчете учитывались порции салатов на одного человека по традиционным рецептам. Селедка под шубой в заведениях общественного питания стоит от 180 руб., тогда как домашний вариант обходится примерно в 3,5 раза дешевле», — поделились аналитики программы лояльности «X5 Клуба» с «Известиями».

Специалисты уточнили, что порция оливье стоит около 57 рублей, а крабового салата — 66 рублей. При этом стоимость ингредиентов за год выросла в среднем на 7–10%. Подорожали вареная колбаса, филе сельди и консервированный горошек, однако овощи, такие как картофель, морковь и свекла, наоборот, снизились в цене к ноябрю 2025 года.

Общие расходы на новогодний стол для семьи из четырех человек эксперты оценили в 9,1 тысячи рублей, что на 13,5% больше прошлогодних показателей. Экономисты связывают общий рост цен с инфляцией и проблемами с урожаем картофеля из-за погодных условий, хотя некоторые продукты, например мандарины и курица, стали доступнее.