Сотни российских городов рискуют исчезнуть с карт страны

ВЦИОМ: сотни малых городов рискуют исчезнуть с карт из-за оттока населения
01 декабря 2025 в 07:25
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сотни малых городов России могут со временем исчезнуть с карты страны из-за активного оттока населения. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

«Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают из города, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается», — подводят итоги исследования аналитики в своем докладе. Он имеется в распоряжении ТАСС. Среди факторов, влияющих на отток населения, называются недостаточная инфраструктура и отсутствие перспектив.

Из опроса россиян следует, что 38% россиян в целом готовы переехать в другой город, если им поступит хорошее предложение по работе. В целом аналитика урбанизации показывает, что с 1950 по 2030 год население за пределами городов уменьшится на 36%, а в городах с населением от полумиллиона человек вырастет на 25%.

Ранее аналитики уже предрекали подобный исход. Тогда отмечалось, что более 3,4 миллиона жителей малых городов России сталкиваются с риском исчезновения их населенных пунктов из-за сокращения населения и снижения экономической активности.

