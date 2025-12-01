Сотни российских городов рискуют исчезнуть с карт страны

Сотни мылых городв России рискуют исчезнуть с карт страны из-за оттока населенеия, предрекают аналитики Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сотни малых городов России могут со временем исчезнуть с карты страны из-за активного оттока населения. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают из города, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается», — подводят итоги исследования аналитики в своем докладе. Он имеется в распоряжении ТАСС. Среди факторов, влияющих на отток населения, называются недостаточная инфраструктура и отсутствие перспектив.

Из опроса россиян следует, что 38% россиян в целом готовы переехать в другой город, если им поступит хорошее предложение по работе. В целом аналитика урбанизации показывает, что с 1950 по 2030 год население за пределами городов уменьшится на 36%, а в городах с населением от полумиллиона человек вырастет на 25%.

