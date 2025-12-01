Из-за атак ВСУ пострадал подросток и закрылись шесть аэропортов: карта ударов БПЛА 1 декабря

В шести российских аэропортах введены ограничения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ночью, 1 декабря, украинские беспилотники атаковали территорию Краснодарского края. В Северском районе фрагменты дрона ВСУ повредили три частных дома. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Также стало известно, что поздним вечером, 30 ноября, в Севастополе обломки сбитого БПЛА ранили подростка.

Кроме того, беспилотная опасность введена сразу в нескольких российских регионах. На момент публикации материала не работают шесть аэропортов. Подробнее об атаках украинских беспилотников по территориям РФ на 1 декабря — в материале URA.RU.

Условные обозначения

Севастополь: пострадал ребенок

Пострадавшего подростка срочно доставили в больницу

Атака на Севастополь случилась поздно вечером, 30 ноября. В результате ударов по городу сбито несколько дронов. Фрагменты одного из них ранили 15-летнюю девочку, которая находилась в этот момент в парке Победы, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В результате атаки ВСУ на Севастополь осколками от сбитой воздушной цели ранена 15-летняя девочка в парке Победы. Ребенок в тяжелом состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Развожаев в своем telegram-канале.

Краснодарский край: повреждена инфраструктура

В Северском районе Краснодарского края фрагменты сбитого беспилотника повредили три частных дома. Обломки украинских дронов упали по разным адресам в поселке городского типа Ильский. В зданиях были выбиты стекла. Кроме того, повреждена вышка сотовой связи. Люди при этом не пострадали. Сейчас на месте свою работу проводят специалисты экстренных служб. Об этом сообщили в telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Ленобласть: сбиты несколько БПЛА

В Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко, который также предупредил жителей о возможном замедлении мобильного интернета для обеспечения безопасности граждан. Позже он оповестил о том, что над Киришским районом сбито сразу несколько дронов ВСУ.

Где еще объявлена опасность беспилотников

В Ставропольском крае объявлена опасность атаки дронов. Такие же ограничения действуют в Пензенской, Тульской областях, на территории Кабардино-Балкарии и в Республике Северная Осетия — Алания. В Липецкой области действует красный уровень «Угрозы атаки БПЛА» для нескольких районов региона. Об этом сообщили официальные власти в соцсетях.

В Таганроге (Ростовская область) зафиксирована воздушная опасность по городу. Жителям рекомендовали не находиться на открытых участках улиц и не подходить близко к окнам, рассказала глава города Светлана Камбулова.

Опасность атаки дронов до сих пор действует и на территории Воронежской области. В Острогожском и Россошанском районах региона, Нововоронеже и Воронеже в течение ночи была объявлена тревога непосредственной угрозы удара беспилотников. Об этом проинформировал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Какие аэропорты не работают