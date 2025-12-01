Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Тюменец застрелил человека, приняв его за птицу

01 декабря 2025 в 09:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вместо птицы охотник подстрелил человека

Вместо птицы охотник подстрелил человека

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области охотник убил человека, по ошибке приняв его за птицу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Подсудимый, имея разрешение на добычу птиц, находился на территории охотничьего угодья ООО «Тюменьпродтехнология» в лесном массиве Омутинского района. В 48 метрах от него находился потерпевший, о котором обвиняемый не подозревал", — рассказали в пресс-службе.

В итоге дробь попала в случайного человека. От полученных ранений головы, живота и руки он умер на месте.

Продолжение после рекламы

Подсудимый признал свою вину. Его приговорили к году ограничения свободы. Также он выплатит моральную компенсацию детям погибшего.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал