Тюменец застрелил человека, приняв его за птицу
Вместо птицы охотник подстрелил человека
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюменской области охотник убил человека, по ошибке приняв его за птицу. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
"Подсудимый, имея разрешение на добычу птиц, находился на территории охотничьего угодья ООО «Тюменьпродтехнология» в лесном массиве Омутинского района. В 48 метрах от него находился потерпевший, о котором обвиняемый не подозревал", — рассказали в пресс-службе.
В итоге дробь попала в случайного человека. От полученных ранений головы, живота и руки он умер на месте.
Подсудимый признал свою вину. Его приговорили к году ограничения свободы. Также он выплатит моральную компенсацию детям погибшего.
