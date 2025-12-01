В Тюмени скончался легендарный врач
Медик ушел из жизни в 63 года
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Тюмени в возрасте 63 лет ушел из жизни заслуженный врач РФ Сергей Ярцев — бывший главный врач ОКБ №1. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«На 64-м году жизни скончался заслуженный врач РФ Сергей Евгеньевич Ярцев — опытный организатор здравоохранения, возглавлявший Областную клиническую больницу № 1. Под его руководством учреждение заняло лидирующие позиции в сфере здравоохранения региона, а также открылся Центр трансплантации органов и тканей, а в 2020 году был создан крупнейший в Тюмени моноинфекционный госпиталь для борьбы с распространением коронавируса», — рассказали в инфоцентре.
Прощание с Сергеем Ярцевым состоится 2 декабря. Желающих его посетить ждут с 10:00 до 12:00 в зале №1 тюменского крематория (ул. Червишевский тракт, 511).
