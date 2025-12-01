В Тюмени скончался легендарный врач

В Тюмени в возрасте 63 лет ушел из жизни заслуженный врач РФ Сергей Ярцев — бывший главный врач ОКБ №1. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«На 64-м году жизни скончался заслуженный врач РФ Сергей Евгеньевич Ярцев — опытный организатор здравоохранения, возглавлявший Областную клиническую больницу № 1. Под его руководством учреждение заняло лидирующие позиции в сфере здравоохранения региона, а также открылся Центр трансплантации органов и тканей, а в 2020 году был создан крупнейший в Тюмени моноинфекционный госпиталь для борьбы с распространением коронавируса», — рассказали в инфоцентре.