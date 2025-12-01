Нужно больше денег: почти 50% тюменцев не против подработки перед Новым годом

Чаще всего возможность подработки рассматривают специалисты бьюти-сферы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почти каждый второй житель Тюменской области — 46%, не против взять себе подработку в ближайшие три месяца. Активнее всего в этом вопросе сотрудники бьюти-сферы, домашний персонал и медики. Об этом URA.RU рассказали в компании HeadHunter.

«Почти каждый второй житель Тюменской области (46%) не против в ближайшие три месяца найти себе подработку, из них 22% отметили, что „определенно рассматривают“ дополнительную занятость помимо основной работы, еще 24% — „скорее рассматривают“. Самыми активными в этом вопросе оказались работники из направлений „Спорт, салоны красоты“», — рассказали аналитики.

На втором месте по готовности к дополнительному труду оказались представители сферы «Домашний, обслуживающий персонал». На третьем — «Медицина, фармацевтика».

