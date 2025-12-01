Логотип РИА URA.RU
Нужно больше денег: почти 50% тюменцев не против подработки перед Новым годом

В Тюменской области почти каждый второй житель готов взять себе подработку
01 декабря 2025 в 09:59
Чаще всего возможность подработки рассматривают специалисты бьюти-сферы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почти каждый второй житель Тюменской области — 46%, не против взять себе подработку в ближайшие три месяца. Активнее всего в этом вопросе сотрудники бьюти-сферы, домашний персонал и медики. Об этом URA.RU рассказали в компании HeadHunter.

«Почти каждый второй житель Тюменской области (46%) не против в ближайшие три месяца найти себе подработку, из них 22% отметили, что „определенно рассматривают“ дополнительную занятость помимо основной работы, еще 24% — „скорее рассматривают“. Самыми активными в этом вопросе оказались работники из направлений „Спорт, салоны красоты“», — рассказали аналитики.

На втором месте по готовности к дополнительному труду оказались представители сферы «Домашний, обслуживающий персонал». На третьем — «Медицина, фармацевтика». 

При этом сейчас в регионе не много тех, кто помимо основной работы имеет дополнительный заработок. Таковых оказалось 6%. В основном, это специалисты из сфер фитнеса и «бьюти», сферы развлечений и медиа, а также домашний, обслуживающий персонал.

