Скачок заболеваемости гриппа, карантин в школах и рост цен на ЖКУ: девять событий недели в Тюменской области

На минувшей неделе в регионе в два раза подскочил уровень заболеваемости гриппом только за последнюю неделю. Из-за этого школы начали закрываться на карантин — так с 1 по 14 декабря закрылись образовательные учреждения в 11 муниципалитетах. Также стало известно, какого роста цен на оплату коммунальных услуг ждать в 2026 году — власти могут увеличить стоимость на 17,2%. Об этих и других важных событиях в Тюменской области на неделе с 24 по 30 ноября — в материале URA.RU.

Карантин и рост заболеваемости гриппом в регионе

Тюменская область столкнулась с резким ростом заболеваемости гриппом: за последнюю неделю число случаев заражения увеличилось в 2,2 раза. Общая заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе выросла на 19,4% по сравнению с предыдущей неделей. В Тюмени из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрылся на карантин первый корпус школы №92. В конце недели от источника в системе образования региона стало известно о введении карантина в всех муниципалитетах области. Позднее информация подтвердилась — власти Тюменской области сообщили что с 1 по 14 декабря на дистанционный режим обучения.

Тюменская область в лидерах по росту цен на ЖКУ

Тюменская область вошла в топ-5 регионов, где сильнее всего подорожают услуги ЖКУ в 2026 году. Это следует из перечня правительства РФ, где перечислены регионы и предельные значения индексации стоимости. Исходя из распоряжения правительства, местные власти смогут поднять цену на ЖКХ могут до 17,2% с первого октября 2026 года.

В Тюмень вернулись мишки СУЭНКО

Возле цирка на Цветном бульваре Тюмени установили фигуры огромных светящихся белых медведей. Вечером 27 ноября там прошла церемония открытия новогодней инсталляции. В этому году установили пять фигур белых медведей. Каждая — со своим именем: Папа Миша, Матильда Потаповна, Умка, Пломбир и Топтыжка.

В Тюмени установили памятник великому хирургу

На территории Тюменской областной клинической больницы №2 открыли памятник великому хирургу, архиепископу Симферопольскому и Крымскому Луке. Памятник расположен у храма в честь иконы Божией Матери при ОКБ-2. В открытии памятника приняли участие первые лица Тюмени и Тюменской области, а также бывший детский омбудсмен России Павел Астахов.

Также на площади памяти в Тюмени появилась новая достопримечательность. Здесь установили закладной камень в честь 320-летия морской пехоты России.

Бесплатная еда для малоимущих и многодетных в столице региона

В Тюмени появится социальная столовая, где бесплатно будут кормить малоимущих, многодетных и пенсионеров. Здесь им будет бесплатно предоставляться горячее питание, продуктовые наборы, а также помощь в решении бытовых и социальных проблем. Столовая будет располагаться по адресу Комбинатская, 36к3. Строительство заведения уже началось, открыть его планируют к концу 2026 года.

Тюмень почувствует последствия стагнации рынка недвижимости через два года

По последним данным аналитических агентств, средневзвешенная цена квадратного метра в тюменских новостройках перевалила за отметку в 130 тысяч рублей. При этом с начала года региональные девелоперы продали лишь четверть строящегося или уже построенного жилья, но объемы к концу года обещают ввести колоссальные — аж 2,6 миллиона квадратов. Независимый аналитик Светлана Молодкина заявила, что в 2027 году объемы ввода жилья рухнут и уже сейчас застройщики продают жилье с низкой маржинальностью.

Тюменские водители получили 1,5 миллиона штрафов за скорость

С начала года в Тюменской области из-за превышения скорости произошло 677 ДТП. В результате аварий погибли 57 человек, еще 874 получили ранения. При этом камерами фиксации нарушений ПДД уже выявлены более полутора миллионов фактов превышения скоростного режима.

В Тюменской областной думе освободился мандат

Тюменская областная дума досрочно прекратила полномочия депутата Юрия Баранчука. Такое решение было принято на очередном заседании регпарламента, его полномочия прекратились 28 ноября. Баранчук провел в облдуме почти два созыва, до этого на протяжении трех созывов входил в состав городской думы Тюмени.

По одной из версий он может занять пост первого заместителя мэра Максима Афанасьева, что для него станет значимым повышением. По версии других источников агентства, политика хотят сделать спикером гордумы после ухода действующего председателя Светланы Ивановой в ГД на выборах в 2026 году.

Тюмень приняла участие в форуме «Города России 2025»

На протяжении двух дней в Екатеринбурге проходил общероссийский форум «Города России». Мэр Тюмени Максим Афанасьев вместе со своей командой рассказал коллегам из других городов о проектах, реализуемых в столице Тюменской области — это и отлов нарушителей посредством ИИ, и креатив от бизнеса, и реализация КРТ, и открытка для главной женщины в жизни тюменского мэра.