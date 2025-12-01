В ЯНАО оштрафовали чиновника за игнорирование обращения жительницы
Чиновника оштрафовали на пять тысяч рублей
В Красноселькупском районе (ЯНАО) начальник управления муниципального имущества администрации получил штраф в размере пяти тысяч рублей. Причина — чиновник не ответил на обращение местной жительницы. Об этом сообщает окружная прокуратура.
«Установлено, что в управление поступило письменное обращение жительницы села Красноселькуп о неполучении результатов оказания муниципальной услуги и другим вопросам. Однако в письменном ответе в установленный законом срок запрашиваемые заявительницей документы не предоставлены», — говорится в релизе на сайте надзорного ведомства.
Запрос местная жительница подавала в районное управление муниципального имущества. Начальнику управления назначили наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.
