Открытие переправы и новые ограничения для работы мигрантов: шесть событий недели на Ямале

С 28 ноября разрешено движение транспорта до 3,5 тонн Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале с 28 ноября запущено движение по главной ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги. Пока возможно движение для транспорта массой до 35 тонн. Также в округе на минувшей неделе были введены новые ограничения для работы мигрантов — им нельзя оформлять патенты на работу еще в трех сферах. Об этих и других важных событиях на Ямале на неделе с 24 по 30 ноября — в материале URA.RU.

Открыто движение транспорта по переправе между Салехардом и Лабытнанги

28 ноября, в 15:00 открылось движение по ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги. Автомобильное сообщение запущено после проверки ледового покрытия комиссией с участием специалистов «Дорожной дирекции ЯНАО», ГИБДД и АО «Ямалавтодор». Движение запускается сразу по двум полосам. И для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн.

Новые ограничения для работы мигрантов на Ямале

На Ямале ввели новые ограничения на работу по патентам для иностранных граждан. По новым правилам иностранцы не могут трудоустраиваться в сфере финансов, страховой деятельности, госуправлении. Дело в том, что регион нацелен на трудоустройство граждан РФ в приоритетном порядке. В свою очередь, иностранных граждан планируют направлять в сферы с дефицитом сотрудников. Среди них ТЭК и строительство.

На Ямале пересчитают оленей

Счетная палата округа проверит подсчет поголовья домашних северных оленей, которых разводят ямальские фермеры. Точные данные нужны окружным властям для распределения субсидиарной поддержи отрасли. Аудиторы намерены завершить проверку в декабре 2025 года, а также учтут недостатки, выявленные по итогам проверок, проведенных ранее.

В ЯНАО заболеваемость гриппом выросла на 376% за неделю

В ЯНАО за 47-ю неделю — с 17 по 23 ноября — выявлен 81 случай заражения гриппом. Это на 376% больше, чем неделей ранее. Заболевания выявлены в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Муравленко, Пуровском и Надымском районах. Параллельно в регионе за неделю зафиксировано 4998 (на 14% больше показателя прошлой недели) случаев заболевания ОРВИ, почти 3441 из них — дети.

Дефицит бюджета на Ямале достиг 38 миллиардов

Ямал вошел в тройку регионов с самым дефицитным бюджетом по предварительным итогам 2025 года. Нехватка доходной части казны достигла 38 миллиардов рублей и связана с сокращением прибыли, получаемой от деятельности добывающих предприятий, а также с более низкими темпами инвестирования по сравнению с предыдущими годами.

Параллельно с этим власти Ямала приняли решение о выпуске облигаций. Общий объем эмиссии ценных бумаг составит 36 миллиардов рублей, а цена одной бумаги составит тысячу рублей. На Московской бирже их будет размещать ПАО «Газпромбанк». Определена и дата начала эмиссии — 2 декабря 2025 года.

Пропавший боец из ЯНАО нашелся в плену ВСУ