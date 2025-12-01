Логотип РИА URA.RU
Водитель автобуса в ЯНАО работал без зарплаты и трудового договора

01 декабря 2025 в 09:55
Предприятие задолжало водителю более 160 тысяч рублей

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель автобуса работал без трудового договора и временами без зарплаты. Долг предприятия составил более 160 тысяч рублей. Подробности сообщает окружная прокуратура. 

«Установлено, что с февраля по июнь 2024 года мужчина исполнял обязанности водителя автобуса в организации, осуществляющей пассажирские и грузоперевозки. Однако трудовые отношения с ним не были оформлены, имелась задолженность по заработной плате», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружной прокуратуры. Суд постановил признать отношения трудовыми и взыскать с работодателя заработную плату в размере более 160 тысяч рублей. 

