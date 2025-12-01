На федеральных трассах в Тюменской области появились новые камеры фотофиксации

Камеры установили на 12 опасных участках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участках трех федеральных трасс в Тюменской области установили 12 новых камер фотофиксации нарушений. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Новые камеры фотофиксации нарушений ПДД установлены на федеральных автодорогах Тюменской области. Для их размещения определены 12 мест на опасных участках, где уже произошли аварии с погибшими или ранеными», — рассказали в ГАИ.

Камеры будут фиксировать превышение скорости, факты пользования телефоном за рулем, нарушения правил пользования внешними световыми приборами и не пристегнутые ремни безопасности. Комплексы появились на следующих участках:

автодорога Тюмень-Омск - 85 км;

автодорога Тюмень-Ханты-Мансийск – 16 км, 107 км, 194 км, 236 км, 245 км, 411км, 475 км, 521км;

автодорога Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск (подъезд к городу Тюмени, Курган-Тюмень): 159 км, 173 км;

автодорога Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск (подъезд к городу Ишиму) – 537 км.