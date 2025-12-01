В Ноябрьске (ЯНАО) рейсовый автобус потерял два колеса в ходе поездки по маршруту. Авария произошла на улице Высоцкого. Происшествие засняли местные жители.

«Улица Высоцкого, автобус два колеса потерял», — сообщается в паблике NSK в сети VK. Как следует из видеозаписи, опубликованной местным водителем, рейсовый автобус остался без двух колес. Оба лежат на снегу. Установлен знак аварийной остановки.