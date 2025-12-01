Пассажирский автобус в ЯНАО потерял два колеса на ходу. Видео
01 декабря 2025 в 10:59
Автобус остался без двух колес
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
В Ноябрьске (ЯНАО) рейсовый автобус потерял два колеса в ходе поездки по маршруту. Авария произошла на улице Высоцкого. Происшествие засняли местные жители.
«Улица Высоцкого, автобус два колеса потерял», — сообщается в паблике NSK в сети VK. Как следует из видеозаписи, опубликованной местным водителем, рейсовый автобус остался без двух колес. Оба лежат на снегу. Установлен знак аварийной остановки.
Подписаться
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал