Отмены и задержки рейсов: что происходит в российских аэропортах 1 декабря 2025

В ночь на 1 декабря украинские беспилотники атаковали девять регионов России. В итоге Росавиация ограничила полеты в аэропортах шести городов. В двух из них до сих пор сообщается о задержках рейсов на прилет и вылет. Подробнее о ситуации в самых крупных российских аэропортах — в материале URA.RU.

Над регионами России сбили 32 беспилотника в ночь на 1 декабря

В ночь на 1 декабря над регионами России ПВО уничтожили 32 беспилотника. Украинские дроны атаковали девять регионов: по четыре аппарата обнаружили над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем, по одному — над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями. Также три беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря.

По данным Росавиации, ограничения на полеты были введены в аэропортах Краснодара, Тамбова, Владикавказа, Грозного, Волгограда, Магаса. На данный момент ограничения сняты, о задержках рейсов сообщается только в Волгограде и Краснодаре.

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 1 декабря 2025

По данным онлайн-табло, во Внуково задержан рейс в Дубай: самолет вылетит в 07:30 вместо 06:55. Позже отправится самолет в Тобольск (в 07:20 вместо 07:00). Также задерживают рейсы в Сочи (вылет в 08:30 вместо 08:05), в Хургаду (вылет в 08:45 вместо 08:25), в Ереван (вылет в 12:30 вместо 09:40), в Ереван (вылет в 12:20 вместо 11:45). Отменен вылет в Душанбе, назначенный на 12:00.

В аэропорту сообщается о задержках рейсов на прилет. С опозданием прибудут рейсы из Самарканда (прилет в 08:12 вместо 06:25), из Шарм-эль-Шейха (прилет в 08:17 вместо 07:10), из Тюмени (прилет в 08:53 вместо 08:10), из Самарканда (прилет в 08:38 вместо 08:25), из Красноярска (прилет в 08:46 вместо 08:15), из Еревана (прилет в 12:44 вместо 08:25), из Сургута (прилет в 08:57 вместо 08:35).

Позже прилетит самолет из Санкт-Петербурга: рейс ожидается в 10:24 вместо 09:05. С опозданием прибудет рейс из Иркутска (прилет в 10:00 вместо 09:40). Отменен рейс из Душанбе, назначенный на 10:40.

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 1 декабря 2025

В аэропорту Домодедово сообщается о незначительных задержках рейсов на вылет. Самолет из Норильска, который должен был вылететь в 23:30 30 декабря, отправится в 10:00 1 декабря. С опозданием вылетят самолеты в Шарм-эль-Шейх (вылет в 13:00 вместо 06:00).

На прибытие задержаны рейсы из Ижевска (прилет в 09:00 вместо 08:00), из Куляба (прилет в 08:53 вместо 08:15), из Норильска (прилет в 21:05 вместо 09:50), из Читы (прилет в 13:15 вместо 10:20), из Иркутска (прилет в 11:12 вместо 10:55), из Благовещенска (прилет в 13:35 вместо 12:15), из Грозного (прилет в 20:40 вместо 18:20).

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 1 декабря 2025

По данным онлайн-табло, в Шереметьево задержан вылет в Астрахань: самолет отправится в 08:15 вместо 07:30. Рейс в Волгоград задержится на два часа и вылетит в 09:35 вместо 07:35.

Также позже отправятся рейсы во Владикавказ (вылет в 09:35 вместо 08:00), в Грозный (вылет в 10:15 вместо 08:15), в Волгоград (вылет в 09:25 вместо 08:50), в Махачкалу (вылет в 09:35 вместо 09:10), в Хабаровск (вылет в 23:05 вместо 16:55). Отменен рейс в Калининград, назначенный на 08:15.

На прилет задержан рейс из Екатеринбурга: самолет прибудет в 07:39 вместо 06:35. Рейс из Иркутска ожидается в 07:06 вместо 07:00. Также позже прибудут самолеты из Хургады (прилет в 07:25 вместо 07:10), из Омска (прилет в 08:27 вместо 07:50), из Новороссийска (прилет в 08:58 вместо 08:25), из Махачкалы (прилет в 10:02 вместо 08:40), из Новокузнецка (прилет в 09:54 вместо 09:05), из Красноярска (прилет в 10:35 вместо 09:20), из Сургута (прилет в 10:13 вместо 09:30).

Рейс из Иркутска задержится на 20 минут и прибудет в 11:28 вместо 11:10. Самолет из Хабаровска опоздает почти на 10 часов и прилетит в 21:00 вместо 11:35.

Также опоздают рейсы из Владивостока (прилет в 12:32 вместо 11:55), из Красноярска (прилет в 12:42 вместо 12:20), из Волгограда (прилет в 14:22 вместо 12:30), из Стамбула (прилет в 13:57 вместо 13:20), из Хабаровска (прилет в 15:22 вместо 15:00), из Пекина (прилет в 15:42 вместо 15:20), из Грозного (прилет в 17:27 вместо 15:35).

Отменен рейс из Калининграда, назначенный на 14:30. Также не прилетит самолет из Хабаровска, ожидаемый в 15:00.

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 1 декабря 2025

В Пулково задержаны несколько рейсов на вылет. Самолет в Стамбул должен был отправиться в 02:30 30 ноября, но его вылет перенесли на 11:10 1 декабря. Самолет в Ноябрьск отправится в 08:50 вместо 06:50. Вылет в Краснодар перенесли с 07:10 на 08:00.

Также с опозданием отправятся рейсы в Москву (вылет в 09:00 вместо 07:30), в Хургаду (вылет в 12:40 вместо 07:50), в Грозный (вылет в 09:55 вместо 07:55), в Калининград (вылет в 09:20 вместо 08:55), в Астрахань (вылет в 09:35 вместо 09:10), в Иркутск (вылет в 13:25 вместо 12:25).

Также сообщается о задержках рейсов на прилет в Пулково. Самолет из Хургады прибудет в 11:10 вместо 06:50. Рейс из Тюмени опоздает почти на час и прибудет в 07:54.

Также с опозданием прилетят самолеты из Москвы (прилет в 07:37 вместо 07:25), из Томска (прилет в 08:17 вместо 07:55), из Новосибирска (прилет в 09:40 вместо 08:45), из Сургута (прилет в 09:48 вместо 09:20), из Стамбула (прилет в 10:23 вместо 10:00), из Иркутска (прилет в 12:37 вместо 11:25).

Задержки и отмены авиарейсов в Кольцово (Екатеринбург) 1 декабря 2025

В Кольцово сообщается о задержках нескольких рейсов на вылет. На три часа позже отправится самолет в Нижний Новгород (вылет в 12:35). Самолет в Москву вылетит в 16:25 вместо 16:00. С опозданием прибудет в Кольцово рейс из Хабаровска (прилет в 11:30 вместо 09:55).

Также позже прибудут самолеты из Новокузнецка (прилет в 11:55 вместо 10:20), из Владивостока (прилет в 12:25 вместо 11:05), из Барнаула (прилет в 21:00 вместо 13:10), из Пекина (прилет в 15:20 вместо 14:40), из Нижнего Новгорода (прилет в 16:25 вместо 14:45).

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 1 декабря 2025

По данным онлайн-табло, в Краснодаре задержаны несколько вылетов самолетов. Позже отправятся два рейса в Москву. Оба самолета должны были вылететь в 17:50 30 ноября, однако их отправку перенесли на 09:20 1 декабря.

Также задержаны два вылета в Махачкалу. Самолеты должны были отправить в 17:55 30 ноября, однако вылеты перенесли на 09:05 1 декабря. На прибытие задержаны самолеты из Ташкента (прилет в 11:05 вместо 09:35), из Екатеринбурга (прилет в 10:08 вместо 09:45), из Стамбула (прилет в 10:35 вместо 10:05), из Санкт-Петербурга (прилет в 12:45 вместо 11:55).

