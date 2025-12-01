Дептранс ЯНАО: «Обдорский экспресс» по ледовой переправе запустят позже

Грузоподъемность на льду Оби пока не позволяет запустить автобусы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Запуск автобусного маршрута «Обдорский экспресс» по ледовой переправе по Оби, соединяющей Салехард и Лабытнанги (ЯНАО), отложен на неопределенный срок. Точные даты начала движения будут зависеть от погодных условий, сообщает окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства.

«Автобусный маршрут „Обдорский экспресс“ по ледовой переправе между городами Салехард и Лабытнанги планируется запустить позже. Точных дат запуска сейчас нет, все будет зависеть от погодных условий», — сообщает ведомство в сети «ВКонтакте».

По данным источника, отсрочка связана с необходимостью обеспечения безопасных пассажирских перевозок. Для запуска автобусов грузоподъемность ледовой переправы на Оби должна быть увеличена до 10 тонн. «Для того, чтобы обеспечить безопасные перевозки пассажиров, грузоподъемность на ледовой переправе должна повыситься до 10 тонн», — говорится в сообщении представителей департамента. Пока движение по переправе разрешено только для автомобилей массой до 3,5 тонн.

