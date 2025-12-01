В ЯНАО женщина предстанет перед судом за смерть сожителя

Обвинительное заключение уже поступило в суд Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое перед судом предстанет 39-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве своего сожителя 15 октября 2025 года. Расследование уголовного дела вел городской следственный отдел окружного СК. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«По данным следствия, в Новом Уренгое 15 октября 2025 года в ночное время обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожителем взяла нож и нанесла один удар потерпевшему в грудную клетку. Мужчина скончался от полученного ранения на месте происшествия», — говорится в сообщении следкома.