В ЯНАО женщина предстанет перед судом за смерть сожителя
Обвинительное заключение уже поступило в суд
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Новом Уренгое перед судом предстанет 39-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве своего сожителя 15 октября 2025 года. Расследование уголовного дела вел городской следственный отдел окружного СК. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«По данным следствия, в Новом Уренгое 15 октября 2025 года в ночное время обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожителем взяла нож и нанесла один удар потерпевшему в грудную клетку. Мужчина скончался от полученного ранения на месте происшествия», — говорится в сообщении следкома.
По данным источника, суд избрал для фигурантки меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела закончено. Обвинительное заключение уже поступило в суд. Женщине вменяется умышленное причинение смерти другому человеку без отягчающих обстоятельств. Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Дату начала судебного разбирательства определят после назначения дела к слушанию.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!