Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Хирурги в ЯНАО успешно справились с деликатной проблемой пожилой пациентки. Фото

Новоуренгойские хирурги провели уникальную операцию по восстановлению сфинктера
01 декабря 2025 в 12:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Операцию такого уровня в Новом Уренгое провели в первые

Операцию такого уровня в Новом Уренгое провели в первые

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новоуренгойские хирурги впервые на Ямале провели операцию федерального уровня по восстановлению функции сфинктера, используя собственные мышцы 64-летней пациентки. Сейчас она чувствует себя хорошо, женщину выписали. Об этом сообщила пресс-служба Новоуренгойской центральной городской больницы (ЦГБ) в социальной сети «ВКонтакте». 

Операцию выполнили заведующий отделением гнойной хирургии Эльшан Асланов и колопроктолог Булат Касымов

Фото: Новоуренгойская центральная городская больница, VK.

«У пациентки 64 лет диагностировали недостаточность сфинктера III степени — редкое заболевание, которое характеризуется утратой контроля над дефекацией. Хирурги использовали собственные мышцы женщины, сформировали из них новый функциональный сфинктер и вшили его на место поврежденного», — говорится в сообщении представителей клиники. 

Операцию проводили заведующий отделением гнойной хирургии Эльшан Асланов и колопроктолог Булат Касымов. Уникальность вмешательства обусловлена тем, что грациопластика применяется в случаях, когда другие, менее инвазивные методы лечения, неэффективны. После операции состояние пациентки значительно улучшилось, и уже через десять дней ее выписали из стационара. 

Продолжение после рекламы

Ранее хирурги Эльшан Асланов и Билан Газгиреев провели сложную операцию по удалению редкой патологии кишечника. Рентген определил три дополнительные петли в толстом кишечнике. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал