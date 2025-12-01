Операцию такого уровня в Новом Уренгое провели в первые Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новоуренгойские хирурги впервые на Ямале провели операцию федерального уровня по восстановлению функции сфинктера, используя собственные мышцы 64-летней пациентки. Сейчас она чувствует себя хорошо, женщину выписали. Об этом сообщила пресс-служба Новоуренгойской центральной городской больницы (ЦГБ) в социальной сети «ВКонтакте».

Операцию выполнили заведующий отделением гнойной хирургии Эльшан Асланов и колопроктолог Булат Касымов Фото: Новоуренгойская центральная городская больница, VK.

«У пациентки 64 лет диагностировали недостаточность сфинктера III степени — редкое заболевание, которое характеризуется утратой контроля над дефекацией. Хирурги использовали собственные мышцы женщины, сформировали из них новый функциональный сфинктер и вшили его на место поврежденного», — говорится в сообщении представителей клиники.

Операцию проводили заведующий отделением гнойной хирургии Эльшан Асланов и колопроктолог Булат Касымов. Уникальность вмешательства обусловлена тем, что грациопластика применяется в случаях, когда другие, менее инвазивные методы лечения, неэффективны. После операции состояние пациентки значительно улучшилось, и уже через десять дней ее выписали из стационара.

