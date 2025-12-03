«Спрятал тела в сундуке»: в Пермском крае будут судить мужчину за убийство двух человек

Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в центре Перми. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела. Жителю поселка Северный Коммунар 1989 года рождения вменяется умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, использованного в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ), а также убийство двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«В январе 2025 года обвиняемый находился в доме родственников своей бывшей сожительницы в поселке Северный Коммунар, где совместно с ее отцом употреблял спиртные напитки. Во время распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый схватил топор и обухом нанес удар по ноге потерпевшего. Полученные повреждения отнесены к категории вреда здоровью средней тяжести», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.

6 февраля 2025 года в этом же доме обвиняемый вновь распивал спиртное с тем же мужчиной. В ходе повторной ссоры он нанес потерпевшему множественные удары ножом и молотком по телу и голове, от которых тот скончался на месте. С целью сокрытия совершенного преступления, как полагает следствие, обвиняемый также убил мать погибшего, ставшую свидетелем произошедшего. Затем, по версии следствия, он спрятал тела в сундуке и покинул дом.

Продолжение после рекламы