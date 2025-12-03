Полярные совы ищут в Перми еду (архивное фото) Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Жители Перми стали замечать на улицах города редких белых сов. Как пояснили в Пермском орнитологическом сообществе, птицы мигрируют зимой к местам, где проще добыть пищу.

«В Перми и Пермском районе уже неделю назад появились сообщения о первых белых совах, начавших свои зимние кочевки. Причем встретить сову можно прямо в центре города», — говорится на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте». В качестве доказательства приводится фото белой совы на фонарном столбе, которую сделала Евгения Выгузова.

Белая (полярная сова) водится в зоне тундр Евразии, Северной Америки, Гренландии и на некоторых островах Северного Ледовитого океана. На зимовках иногда залетает в поселения. Для Пермского края это редкий вид. Птица занесена в Приложение Красной книги Пермского края.

