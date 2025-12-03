В Пермь прилетели белые совы. Фото
Полярные совы ищут в Перми еду (архивное фото)
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Жители Перми стали замечать на улицах города редких белых сов. Как пояснили в Пермском орнитологическом сообществе, птицы мигрируют зимой к местам, где проще добыть пищу.
«В Перми и Пермском районе уже неделю назад появились сообщения о первых белых совах, начавших свои зимние кочевки. Причем встретить сову можно прямо в центре города», — говорится на странице сообщества в соцсети «ВКонтакте». В качестве доказательства приводится фото белой совы на фонарном столбе, которую сделала Евгения Выгузова.
Белая (полярная сова) водится в зоне тундр Евразии, Северной Америки, Гренландии и на некоторых островах Северного Ледовитого океана. На зимовках иногда залетает в поселения. Для Пермского края это редкий вид. Птица занесена в Приложение Красной книги Пермского края.
Полярные совы добрались до Перми
Фото: Евгения Выгузова
