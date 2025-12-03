Уиткофф и Кушнер в Москве ели пермские посикунчики

Посикунчики московские повара начинили крабом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Посикунчики, а также ушки с грибами — традиционные для пермской кухни блюда — отведали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время визита в Москву. Меню их обеда изучили журналисты РИА «Новости».

«В меню вошли блюда русской кухни: салаты „Столичный“, „Мимоза“, „Рассолье“, посикунчики с крабом, пельмени с грибами, перепелка, фаршированная гречкой, кулебяка из трех видов рыб, палтус на пару и филе оленя», — пишет агентство. Посикунчиками называют традиционные пермские жареные мясные пирожки, отмечает РИА. Пельмени с грибами в коми-пермяцкой кухне называются ушки.