Известная сеть мясных ресторанов заходит в Пермь
Однако окончательный выбор площадки пока не утвержден
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Перми готовится к открытию мясной ресторан федеральной сети «The Бык». Его планируют разместить в одном из центральных районов города.
«Однако окончательный выбор площадки пока не утвержден. Сеть позиционирует себя как демократичный стейк-хаус и отличается единым подходом к формированию цен. Большинство позиций меню — салаты, гарниры, бургеры и десерты — реализуются по цене 350 рублей, тогда как стейки предлагаются по фиксированной стоимости 700 рублей», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Первый ресторан под этим брендом начал работу в 2016 году в Калуге. На сегодняшний день в России функционирует свыше 20 заведений сети, основная их часть расположена в Москве.
Ранее URA.RU публиковало большой материал о том, какие заведения готовятся к открытию в Перми в ближайшее время. В перечне есть необычные места — от сэндвич-шопов до ресторанов высокой кухни.
