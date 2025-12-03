Известная сеть мясных ресторанов заходит в Пермь

Однако окончательный выбор площадки пока не утвержден Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми готовится к открытию мясной ресторан федеральной сети «The Бык». Его планируют разместить в одном из центральных районов города.

«Однако окончательный выбор площадки пока не утвержден. Сеть позиционирует себя как демократичный стейк-хаус и отличается единым подходом к формированию цен. Большинство позиций меню — салаты, гарниры, бургеры и десерты — реализуются по цене 350 рублей, тогда как стейки предлагаются по фиксированной стоимости 700 рублей», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Первый ресторан под этим брендом начал работу в 2016 году в Калуге. На сегодняшний день в России функционирует свыше 20 заведений сети, основная их часть расположена в Москве.

