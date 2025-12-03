Логотип РИА URA.RU
Пермский агроном стал призером федерального конкурса «Лучший по профессии—2025»

03 декабря 2025 в 06:10
Имена победителей и призеров огласили в Москве

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Агроном из Прикамья Павел Тетерин стал призером федерального проекта «Лучший по профессии—2025». Церемония награждения прошла в стенах Кремлевского Дворца, передает пресс-служба Минсельхоза России.

«Конкурс „Лучший по профессии“, номинация „Агроном“. Третье место — Павел Тетерин (Пермский край)», — указано в telegram-канале ведомства.

Награды победителям и призерам вручала министр Оксана Лут. По данным организаторов, в этом году в конкурсную программу впервые включены сразу четыре специальные категории: для агрономов, овощеводов, зоотехников и механизаторов.

