Пермский агроном стал призером федерального конкурса «Лучший по профессии—2025»
Имена победителей и призеров огласили в Москве
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Агроном из Прикамья Павел Тетерин стал призером федерального проекта «Лучший по профессии—2025». Церемония награждения прошла в стенах Кремлевского Дворца, передает пресс-служба Минсельхоза России.
«Конкурс „Лучший по профессии“, номинация „Агроном“. Третье место — Павел Тетерин (Пермский край)», — указано в telegram-канале ведомства.
Награды победителям и призерам вручала министр Оксана Лут. По данным организаторов, в этом году в конкурсную программу впервые включены сразу четыре специальные категории: для агрономов, овощеводов, зоотехников и механизаторов.
